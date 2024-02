Stiri pe aceeasi tema

- Decizia magistraților va fi atacata la Curtea de Apel București de procurorii anti-mafia. Dealerul de droguri se afla in arest preventiv din luna septembrie a anului trecut, iar in decembrie a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT. Hotararea instanței este una surprinzatoare pentru ca vine imediat…

- Jamie Cassidy (46 de ani), fostul star al echipei de tineret de la Liverpool, risca ani grei de inchisoare dupa ce a pledat vinovat pentru trafic de droguri și spalare de bani. Cassidy a fost o speranța a fotbalului englez și s-a remarcat in tricoul echipei de tineret a lui Liverpool, acolo unde a fost…

- La data de 22.01.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a doi inculpati membri ai aceleasi familii si masura controlului judiciar fata de alti doi, cercetati sub aspectul savarsirii…

- Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost trimisi in judecata de DIICOT.Este vorba de Tudor Duma, zis "Maru", si fratii Stefan Ciprian Constantin si Costin Anton Constantin, aflati in arest preventiv,…