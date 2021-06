De ce s-a prăbușit blocul din din sudul statului american Florida Prabușirea unui bloc de apartamente in sudul Floridei, joi dimineața, s-a soldat cu 5 morți. Alte 159 de persoane sunt in prezent date disparute. CNN relateaza ca, acum, in timp ce cautarea supraviețuitorilor continua, o intrebare are nevoie de raspuns: Ce a cauzat prabușirea cladirii? Autoritațile americane promit o ancheta urgenta, in timp ce inginerii au declarat ca este imposibil, in acest stadiu, sa identifice un motiv precis cu privire la cauzele prabușirii. Oficialii locali au respins in mod repetat zvonurile potrivit carora cladirea construita acum patru decenii ar fi fost intr-o stare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Prabusirea neasteptata a blocului din Miami ramane un mister. Nimeni nu știe ce a cauzat prabusirea cladirii. Cel putin patru oameni au murit dupa prabusirea unui bloc de apartamente de 12 etaje, in sudul Floridei, joi dimineata. Alte 159 de persoane sunt in prezent date disparute. Cladirea…

- Expertii americani avertizasera intr-un studiu publicat in 2020 ca blocul de locuinte din Surfside, de langa Miami Beach, Florida, construit in 1981, se afunda „in ritm alarmant” inca din anii 1990. Cladirea de circa 130 de apartamente s-a prabusit partial joi si circa 100 de oameni sunt disparuti,…

- Mariana Butnariu (gds.ro) Operațiuni de cautare contracronometru sunt in desfașurare dupa prabușirea parțiala a unui bloc cu 12 etaje la nord de orașul american Miami, statul Florida. 99 de persoane sunt date disparute. Cadavrul unei victime a fost scos de sub daramaturi. Imobilul de locuințe a fost…

- Operațiuni de cautare contracronometru sunt in desfașurare dupa prabușirea parțiala a unui bloc cu 12 etaje la nord de orașul american Miami, statul Florida. 99 de persoane sunt date disparute. Cadavrul unei victime a fost scos de sub daramaturi. Imobilul de locuințe a fost construit in 1981, potrivit…

- Printre cei disparuti se numara numerosi cetateni din tari din America Latina, intre care noua argentinieni, trei uruguayeni si sase paraguayeni. Sora primei doamne a Paraguayului, Silvana Lopez Moreira, si familia acesteia se numara printre ei, a confirmat ministrul paraguayan de externe, Euclides…

- O intervenție de amploare are loc in statul american Florida, dupa ce o cladire de 12 etaje s-a prabușit parțial in la nord de Miami Beach, informeaza BBC . Totul s-a intamplat in timpul nopții, iar deocamdata nu exista informații referitoare la posibile victime sau persoane prinse sub daramaturi. Cladirea…

