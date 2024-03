Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina, unde trupele ucrainene in retragere au reușit doar sa incetineasca inaintarea Rusiei, ii forțeaza pe liderii occidentali - de la Londra, Washington, Paris și Bruxelles - sa se pregateasca de esecul forțelor armate ucrainene, ramase fara armele și munițiile de care au nevoie, se…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un „lung conflict cu Occidentul” si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu dat publicitatii…

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului francez, a adoptat marti prin vot, dupa doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia, o strategie a Guvernului de ajutare a Kievului impotriva Moscovei, relateaza Le Journal du Dimanche (JDD), informeaza news.ro. Un acord in domeniul securitatii…

- Intrebat intr-un interviu pentru El Pais cat de serios este Putin, care a vorbit joi despre un atac nuclear care ar distruge „intreaga civilizatie", Geoana a afirmat: : ”Am vazut amenintari nucleare din partea liderilor rusi cel putin de la inceputul razboiului de acum doi ani. Este extrem de iresponsabil…

- ''Sa fim seriosi! Sa fim seriosi! NATO nu poate fi o alianta a la carte. In epoca in care traim, o alianta militara nu poate functiona dupa toanele presedintelui Statelor Unite: 'da, nu, maine, nu, depinde'. NATO exista sau nu exista''', a spus Borrell inaintea reuniunii informale a ministrilor dezvoltarii…

- O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO - cel puțin a modului in care Alianța Nord-Atlantica este in prezent structurata. Pentru a evita un astfel de scenariu, Occidentul trebuie sa furnizeze Kievului de cel puțin trei ori mai mulți bani decat aloca in prezent Rusia lui Putin…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- Chiar daca, la Washington, subiectul asistenței militare pentru Ucraina a devenit marul discordiei dintre republicani și democrați, nu cred ca americanii vor arunca manușa, dupa ce noul titular de la Casa Alba iși va prelua mandatul. Acesta ar putea fi Joe Biden, Donald Trump sau - in ipoteza cea mai…