- „Polemica cu ploșnițele (…) a fost amplificata artificial pe rețelele de socializare de conturi care s-au dovedit a fi de inspirație sau de origine rusa, fiind creata chiar o falsa legatura intre sosirea refugiaților ucraineni și raspandirea gandacilor de pat”, a spus el. Acest lucru a fost „foarte…

- Statele Unite au calificat joi „iresponsabile” afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat Occidentul impotriva unei „amenintari reale” a unui razboi nuclear in cazul unei escaladari a conflictului din Ucraina, relateaza AFP. „Nu este prima data cand asistam la o retorica iresponsabila…

- Vladimir Putin a declarat joi ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia are arme „capabile” sa loveasca teritoriile acestor țari. Țarile occidentale „trebuie sa ințeleaga ca și noi avem arme capabile sa atinga ținte pe teritoriul vostru”, a avertizat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 29 februarie, in discursul sau anual catre națiune, ca țarile occidentale risca sa provoace un razboi nuclear daca trimit trupe sa lupte in Ucraina, afirmand ca forțele nucleare ale Moscovei sunt „intr-o stare de pregatire deplina” și pot lovi ținte din…

- Specificul propagandei comuniste se rezuma la practica cinica și perversa de a inversa realitatea: albul devenea negru și reciproc. Nu aveam de-a face cu exagerarea tipica a mesajelor „partizane”, ci cu o minciuna totala, care intorcea lucrurile pe dos. Cu cat o duceam mai prost, cu atat ni se spunea…

- In confruntarea dintre Occident și Rusia, care a inceput la 24 februarie 2022, Occidentul și Ucraina au avut totul pentru a caștiga: resurse economice infinit superioare celor ale Rusiei, avantaj tehnic in domeniul militar și, in sfarșit, legea de partea lor.

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…