De ce ncearcă companiile aeriene să reducă numărul piloților din cabină Companiile aeriene se gandesc cum sa adapteze aeronavele in așa fel incat numarul de piloți sa se reduca, inclusiv la zborurile de lung parcurs, arata o analiza Reuters. O soluție ar fi adaptarea cockpit-ului, astfe incat pentru zborurile scurte sa fie nevoie de un singur pilot, iar gradul de automatizare ar crește și mai mult. Este nevoie de o reducere a numarului de piloți findca exista un deficit de personal. In plus, unele companii aeriene vad in acesta reducere un mod de a face economie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

