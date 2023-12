Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul canadian de imbracaminte Canada Goose, celebru in special pentru gecile sale umplute cu puf, a preluat fabrica romaneasca de tricotaje de lux Paola Confectii. Fabrica, cu care colabora de mai multi ani, are peste 250 de angajati si produce pentru o marci importante precum Paul&Shark, Marks&Spencer,…

- Hotararea de saptamana trecuta a constatat ca miscarea guvernului de a transfera fonduri neutilizate pentru pandemie catre initiativele climatice si sprijinul industriei, intr-un asa-numit Fond pentru Climat si Transformare (KTF), este ilegala. Acest lucru a pus in pericol numeroase proiecte in domenii…

- Grupul francez Carrefour a realizat vanzari care includ TVA de 2,03 miliarde de euro, in Romania, in primele noua luni ale acestui an, o creștere de 7,9% fața de anul trecut, conform raportului lansat luni. Spre comparație, in Franța vanzarile s-au ridicat la 31 miliarde euro, iar pe total grup au fost…

- La fel ca multe alte firme industriale, producatorii de automobile se protejeaza impotriva fluctuatiilor preturilor marfurilor, provocand posibile castiguri sau pierderi non-cash, de obicei la sfarsitul fiecarui trimestru. Pentru Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, acest lucru…

- ”Retailerul olandez Used Products, specializat in vanzarea de produse noi si pre-utilizate, cu o gama pe segmentul de tehnologie, de la gadgeturi pana la articole de divertisment digital, anunta extinderea in sistem de franciza in trei noi orase, simultan. Este vorba despre Oradea, Arad si Budapesta…

- Negocieri cu reprrzentanti ai personalului urmeaza sa inceapa la mijlocul lui octombrie in vederea unei inchideri a Manufacture corse des tabacs (Macotab), prevazuta in decembrie, a anuntat directorul insarcinat cu Relatii Externe la SEITA Cyril Lalo, care a confirmat o informatie dezvaluita de publicatia Corse-Matin..…

- Volkswagen a electrificat o mulțime de mașini din gama, incercand sa direcționeze o mare parte din clienți și catre propulsia alternativa. Se pare ca, in ultima vreme, eforturile germanilor se lovesc de o cerere mai scazuta pe piața din Europa. Aceasta anomalie afecteaza deja funcționarea fabricii din…

- Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com.Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini…