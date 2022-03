Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop face acuzații grave la adresa fostului iubit. Fosta ispita de la Insula Iubirii susține ca barbatul o harțuiește de cateva luni, pentru ca nu vrea sa mai aiba o relație cu el. Bruneta primește sute de mesaje de la barbați, pentru ca fostul partener i-ar pune anunțuri pe internet și ar vorbi…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Liviu Olteanu a oferit detalii neștiute despre divorțul cu Maria. Ce simte acum fostul concurent din casa Mireasa, dar și cat de speciala a ramas fosta partenera pentru el. Ce vrea sa-și aminteasca despre fosta relație.

- Relația lui Valentin și Alina evolueaza in casa Mireasa, iar concurentul face tot posibilul sa scape de gelozia partenerei. Intr-un nou material difuzat la Mireasa - Capricile iubirii, tanarul o asigura pe iubita lui ca are ochi numai pentru ea, fiind singura care il intereseaza.

- Oana Roman este una dintre vedetele care au decis sa treaca la fapte și sa faca donații pentru refugiații ucraineni veniți in Romania. Vedeta a cerut și ajutorul colaboratorilor ei, iar azi a trimis prima tranșa cu produse pentru cei care au trebuit sa fuga din calea ramatei lui Putin.

- Mihai Bobonete aduce un plus de umor la masa juraților de la Romanii au Talent. Cunoscut pentru franchețea lui, juratul spune mereu exact ceea ce gandește. Obișnuit sa se exprime liber, comediantul uita uneori ca ar trebui sa fie mai diplomat, așa ca lasa gandurile sa iasa pe gura fara sa se gandeasca…

- Liviu și Maria au caștigat „Mireasa”, sezonul 3 , și premiul in valoare de 40.000 de euro. La cinci luni de la marea finala, soții au anunțat desparțirea , au depus deja actele de divorț, spun ca nu mai e cale de impacare. Și-au adus și acuzații dure, sunt in conflict in plin proces de separare. La…

- Isidora este una dintre fostele concurete care nu și-au gasit jumatatea in sezonul 4 al reality show-ului Mireasa. Totuși, la o luna de la terminarea competiției, bruneta este mai zambitoare ca niciodata și da de ințeles ca nu mai este singura.

- Raluca și Ion au format cel mai controversat cuplu de la Mireasa, sezonul 4, dar dragostea lor a invins in ciuda obstacolelor. Spectatorii nu le-au dat prea multe șanse de reușita, in special, din cauza greșelilor facute de concurent. Cu toate astea, cei doi au devenit soț și soție, iar tanara marturisește…