- Alina și Valentin de la Mireasa au devenit parinți recent, iar acum au facut dezvaluiri emoționante din noua viața pe care o au. Foștii finaliști au ales un nume deosebit pentru bebelușul lor, iar acum au explicat cum au facut aceasta alegere. Iata ce nume i-au pus baiețelului lor!

- Alina de la Mireasa sezonul 5 și-a adus bebelușul acasa. A fost intampinata de mama sa, care i-a oferit o mulțime de sfaturi. In tot acest timp, soția lui Valentin și-a sorbit din priviri pruncul.

- Alina și Valentin din sezonul 5 Mireasa au aparut pe micile ecrane pentru prima oara alaturi de fiul lor, chiar in emisiunea prezentata de Gabriela Cristea: Mireasa - Capriciile Iubirii. Moderatoarea s-a emoționat peste masura cand l-a vazut pe baiețelul celor doi.

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu cei doi foști con cuenti ai emisiunii de la Antena 1!

- Alina, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a distribuit in mediul online un filmuleț adorabil in care apare fiul sau. Soția lui Valentin nu a mai ținut cont de nimic și le-a aratat susținatorilor chipul baiețelului ei.

- Dinu Maxer și-a refacut viața dupa divortul de Deea, mama copiilor lui, și și-a gasit liniștea alaturi de Magdalena. Recent, aceștia s-au mutat impreuna, iar acum, cei doi au lamurit și subiectul legat de pasul cel mare, casatoria.Anul trecut a fost un an plin pentru Dinu Maxer. Dupa ce anunțat separarea…

- Alina de la Mireasa, sezon 5, și-a ingrijorat fanii cu ultim postare de pe Instagram. Ei bine, fosta concurenta a ajuns, cu puțin timp in urma, de urgența, la spital. Iata postarea facuta publica de soția lui Valentin, dar și care este starea sa de sanatate!

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.