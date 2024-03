Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.700 de tone de haine și incalțaminte uzate au fost aduse in Romania și deținute ilegal in doua depozite din Valea Jiului. Unele orașe miniere din Hunedoara au ajuns destinații pentru gunoaiele importate de romani.

- Andra Gogan este una dintre cele mai de succes influencerițe din Romania. Tanara in varsta de 25 de ani lucreaza in domeniu de la 20 de ani, iar daca facem un calcul rapid…De la 5 ani, Andra Gogan a intrat in lumina reflectoarelor și chiar de atunci, frumoasa artista muncește pe branci. De curand, vedeta…

- Influencerița clujeana Carmen Grebenișan este grav afectata dupa participarea la Survivor Romania. Blondina nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele sociale dupa comentariile primite de la niște „persoane needucate”.Vedeta a declarat ca se confrunta cu un val de hate din cauza faptului ca a…

- Peste 15 tone de haine second-hand, aduse din Olanda, au fost oprite sa fie introduse in tara de catre politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu si Reprezentatii Protectiei Consumatorului…

- Ioana Grama a preferat sa-și țina relația departe de ochii curioșilor, astfel ca se știu destul de puține detalii despre partenerul ei. Influencerița spune ca ultima luna a fost mai dificila pentru ea, din cauza desparțirii. In postarile recente, vedeta apare tot mai des alaturi de fostul soț, mulți…

- Cristina Belciu face declarații, in exclusivitate, despre nunta. Cu toate ca e discreta cu viața amoroasa și nu știm inca daca mai e sau nu intr-o relație, așa cum fiecare femeie se gandește la marele eveniment, și vedeta ne-a spus cum și-ar dori sa fie ziua cea mare. De ce vrea o nunta restransa.