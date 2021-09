Stiri pe aceeasi tema

- “No Time to Die / Nu e vreme de murit”, cu siguranța cea mai așteptata lansare din seria Bond. Amanata din cauza pandemiei, ajunge, in sfarșit, in cinematografe, avand in prim-plan un agent 007 mai puternic și mai vulnerabil in același timp, care, de data aceasta, are de depașit o provocare nebanuita,…

- Marți seara, pe 28 septembrie, a avut loc premiera mondiala a filmulului „No Time to Die”, cel de-al 25 lea film al francizei James Bond și ultimul cu Daniel Craig. La Royal Albert Hall, in Londra, s-a desfașurat o proiecție speciala la care au participat și membrii familiei regale britanice, Prințul…

- Ultimul film „James Bond” cu Daniel Craig in rolul Agentului 007 a avut premiera mondiala marti seara, la Londra, in prezenta ducilor de Cambridge si a printului Charles, precum si a numeroase staruri, intre care Rami Malek, Ana de Armas si Billie Eilish, informeaza News.ro. Evenimentul de…

- Cel mai așteptat film al anului 2021, No Time to Die, are premiera astazi, 28 septembrie, la Londra. Printre cei mai așteptați invitați se numara și Prințul William, impreuna cu ducesa de Cambridge. Instagram De asemenea, printre invitați s-au numarat și Rami Malek, Ana de Armas și, nu in cele din urma,…

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond în mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic în viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta, cand filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In Romania, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie. In “No Time to Die”,…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta. Filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In „No Time to Die”, il regasim pe James Bond la cinci ani dupa evenimentele din “Spectre”, cand a decis…