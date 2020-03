De azi, Spitalul de Copii oferă non-stop consultaţii online Incepand de astazi, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" va fi implementata o aplicatie de telemedicina prin intermediul careia parintii vor putea obtine consiliere din partea medicilor. Astfel, reprezentantii unitatii medicale spun ca vor sa reduca numarul prezentarilor la spital, iar cazurile care nu reprezinta urgente vor putea sa fie rezolvate prin intermediul platformei. Serviciul va fi disponibil la orice ora, 24 din 24, existand cate un medic pentru fiecare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

