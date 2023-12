De-ajuns cu restricţiile prin staţia Armeniş! ARMENIS – CFR pune la bataie 5,3 milioane lei pentru „restabilirea parametrilor instructionali ai caii ferate“ si revenirea la viteza normala! Situata pe linia 100 Bucuresti-Jimbolia, statia CF Armenis are in componenta 5 linii, lucru care poate fi cu usurinta verificat de calatori, deoarece, din cauza starii necorespunzatoare a caii, pe linia II directa se circula cu maxim 30 km/h, iar pe celalalte cu cel mult jumatate dintr-atat. Potrivit Sucursalei Regionale CF Timisoara, care a scos la licitatie lucrarile de reparatii, defectele care au impus introducerea restrictiilor sunt: colmatarea prismei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

