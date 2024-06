Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc, joi, in localitatea Tuzla din judetul Constanta, dupa ce un tren in care se aflau 40 de calatori a lovit un camion incarcat cu piatra. Nu au fost persoane ranite, relateaza News.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca in tren…

- Infrastructura feroviara pe secția Medgidia – Tulcea a fost afectata din cauza ploilor torențiale și a inundațiilor, circulația trenurilor fiind inchisa, sambata, 15 iunie, intre localitațile Bagadag și Cataloi, a transmis CFR Calatori, relateaza Club Feroviar.In aceste condiții, trenul R 8660 in relația…

O locomotiva defecta la trenul Ister, IRN 473, care circula intre Budapest Keleti și București Nord, a blocat sambata dimineața circulația feroviara pe Magistrala 200, intre stațiile Voila și Fagaraș din județul Brașov, pe o linie simpla, neelectrificata, informeaza Club Feroviar.

- ”Trenul IRN 473 a ramas defect, in jurul orei 7.25, intre statiile Voila si Fagaras (linie simpla). Trenul urmeaza sa fie retras din linie curenta cu locomotiva garniturii IRN 77, pana in statia Fagaras, de unde va fi reinscris in circulatie cu o alta locomotiva, trimisa din Sibiu”, a transmis, sambata,…

Pentru realizarea pe sectia Pitești – Golești a unor lucrari la infrastructura feroviara,solicitate si efectuate de catre CFR SA – administratorul caii ferate, vor interveni urmatoarele modificari in circulația trenurilor de calatori: durata de parcurs va crește cu 10 – 35 minute, iar din stația Pitești trenurile vor pleca mai devreme cu 10 – 40 de minute.

- Pentru realizarea pe sectia Pitești – Golești a unor lucrari la infrastructura feroviara vor interveni urmatoarele modificari in circulația trenurilor de calatori: durata de parcurs va crește cu 10 – 35 minute, iar din stația Pitești trenurile vor pleca mai devreme cu 10 – 40 de minute, astfel: In…

- IBB Holding Group SA (IBB Holding), unul dintre liderii industriei de construcții din Romania, in domenii precum infrastructura, construcții civile și industriale, producție de beton și asfalt, dezvoltare imobiliara, precum și servicii conexe construcțiilor, a inaugurat o noua stație de betoane in Mogoșoaia,…

- ”Traficul feroviar este inchis temporar la aceasta ora pe intervalul Chiajna - Gradinari, din cauza unui deranjament la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact semnalat in zona statiei Chiajna”, a anuntat, miercuri, compania CFR SA. Trafic feroviar blocat complet. A izbucnit…