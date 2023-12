Stiri pe aceeasi tema

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ca acestea sunt ultimele sale clipe. David și colegele sale au ramas captivi sub daramaturi.…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- UPDATE Școlile și gradinițele din 5 județe – Braila, Constanța, Calarași, Galați și Tulcea – vor fi inchise luni, anunța Ministerul Educației. Vremea este motivul pentru care școlile vor fi inchise. Elevii vor recupera cursurile pierdute in aceasta zi, iar inspectoratele școlare vor anunța cum vor fi…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica procedura pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Potrivit documentului, profesorii trebuie sa menționeze in aceasta meditațiile, dar și școlile de la care provin elevii pe care ii pregatesc in particular.…

- Autoritațile mai fac o incercare ca sa evalueze amploarea prezenței drogurilor in școli. Un chestionar, care va fi completat anonim, online sau pe hartie, va ajunge la elevii majori și la parinții elevilor bucureșteni. Sunt vizați cei de la clasa a V-a pana la a XII-a, in jur de 165.000 elevi, din care…