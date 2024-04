Frate, frate, pana la …Primarie. Doi frați candideaza la aceeași primarie, dar din partide diferite. Unul la PSD, altul la PNL. Mihai Apostu este primarul comunei vasluiane Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul liberalilor pentru aceeași primarie. Cei doi candidați spun ca se respecta […] The post „Suntem hambițoși“. Doi frați candideaza la aceeași primarie, dar din partide diferite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .