- Chinezul Pan Zhanle (19 ani) a stabilit un nou record mondial, 46,80 s, in proba regina a inotului, cea de 100 m liber, și are un obiectiv indrazneț. Campionatele Mondiale de la Doha sunt transmise in Romania de TVR Pan Zhanle a stabilit, duminica, o noua borna in proba de 100 m liber la Campionatele…

- Inotatorul chinez Pan Zhanle a doborat recordul mondial la 100 m liber, detinut de romanul David Popovici, duminica, in cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Doha, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

