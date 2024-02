Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a castigat medalii de aur in probele de 100 si 200 metri liber la reuniunea internationala Euro Meet de la Luxemburg.Popovici a stabilit un nou record al competitiei in proba de 100 m liber, cu timpul de 48 sec 01/100. El a fost urmat in clasamentul final de portughezul…

- David Popovici, tanarul inotator roman care a captivat atenția lumii cu performanțele sale extraordinare in bazin, a adaugat o alta pagina in palmaresul sau, inregistrand o noua victorie la concursul Euro Meet de la Luxemburg. In proba de 200 de metri liber, sportivul și-a demonstrat inca o data talentul…

- David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici, care inainte de ultima lungime de bazin era pe locul 7, a incheiat proba cu timpul 46.05. Citește și: Prima ediție a campionatului…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 25 de metri de la Otopeni.Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 05 100, fiind devansat de francezul Maxime Grousset, 45 sec 46 100, si de italianul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat cu al treilea timp in semifinalele probei de 200 m liber, vineri, la Campionatele Europene de natatie in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost inregistrat cu in 1 min 42 sec 39/100, doi britanici fiind mai rapizi in serii, James Guy, 1…