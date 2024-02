Stiri pe aceeasi tema

- Recordul a fost doborat in prima zi de concurs de la Campionatele Mondiale Sursa articolului: David Popovici nu mai deține recordul absolut in proba de 100 de metri liber Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Recordul lui David Popovici la 100 m liber a fost doborat de sportivul chinez Pan Zhanle, la Campionatele Mondiale de Natație de la Doha. Primul in stafeta masculina chineza de 4×100 m liber, tanarul in varsta de 19 ani a reusit un timp incredibil de 46,80 secunde, mai bun decat recordul precedent al…

- Inotatorul chinez Pan Zhanle a doborat recordul mondial la 100 m liber, detinut de romanul David Popovici, duminica, in cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Doha, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Pan Zhanle, un chinez de 19 ani, a inotat duminica cele doua lungimi de bazin in stil liber in 46,80 de secunde și a doborat recordul stabilit de inotatorul roman David Popovici, in 2022 la Roma, de 46,86, relateaza GSP.Recordul a fost stabilit in cadrul probei de ștafeta de 4x100 m liber, in care Pan…

- Chinezul Pan Zhanle a scris istorie in prima zi de bazin la Campionatele Mondiale de Natatie de la Doha, duminica seara, el doborand recordul lui David Popovici la 100 m liber, potrivit news.ro. Primul in stafeta masculina chineza de 4x100 m liber, tanarul in varsta de 19 ani a reusit un timp incredibil…

- Chinezul Pan Zhanle (19 ani) a inotat primul in ștafeta de 4x100 m liber a țarii sale la Campionatele Mondiale de la Doha, parcurgand cele doua lungimi de bazin in 46,80 s. David Popovici oprise cronometrul la 46,86 in 2022 la Roma. Mulți inotatori de top au ales sa sara peste Campionatele Mondiale…

- Matt Richards, campionul mondial en titre la 200 metri liber, va fi prezent la CM 2024, dar nu va lua startul in proba in care deține titlul. Douazeci de inotatori din Marea Britanie vor participa la Campionatele Mondiale de la Doha, 11-18 februarie, iar printre ei se afla și Matt Richards, unul dintre…

- Kyle Chalmers (25 de ani) este și el pe lista marilor absenți de la Campionatele Mondiale de la Doha, 11-18 februarie 2024. David Popovici a spus pas inca din luna octombrie. Poziționarea Campionatelor Mondiale la inceputul lui 2024, an olimpic, i-a facut pe mulți inotatori de top sa renunțe la participare.…