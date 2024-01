Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (19 ani) s-a impus la 200 metri liber cu un timp de 1:46, 19 s, depașindu-i pe sarbul Velimir Stjepanovic (1, 47, 84) și pe francezul Hadrien Salvan (1:48, 82). David Popovici a ales sa inceapa anul olimpic cu un concurs in Luxemburg, unul cu tradiție la care participa inotatorii de…

- Proba de 100 metri liber este „regina” inotului și pentru ca suntem in 2024, statisticienii se la SwimSwam au facut o recapitulare a celor mai buni 100 de timpi realizați in aceasta proba. David Popovici (19 ani) are cele mai multe performanțe in aceasta ierarhie, romanul deținand și recordul mondial.…

- Kyle Chalmers (25 de ani) este și el pe lista marilor absenți de la Campionatele Mondiale de la Doha, 11-18 februarie 2024. David Popovici a spus pas inca din luna octombrie. Poziționarea Campionatelor Mondiale la inceputul lui 2024, an olimpic, i-a facut pe mulți inotatori de top sa renunțe la participare.…

- David Popvici a reușit sa se claseze pe locul al treilea in finala probei de 100 de metri liber de la Campionatul European de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.. Sportivul roman a intors al 8-lea și apoi al 7-lea, insa a recuperat extraordinar in ultima lungime de bazin.

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 25 de metri de la Otopeni.Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 05 100, fiind devansat de francezul Maxime Grousset, 45 sec 46 100, si de italianul…

- David Popovici a caștigat proba de 50 metri liber cu un timp de 21,52 s, stabilind astfel un nou record național in ultima zi a intrecerii de la Otopeni. David Popovici a incheiat a treia competiție in bazin scurt din acest sezon cu un nou record național in proba de 50 de metri liber și cu o clasare…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici va lua startul in patru probe la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni, competitie care se desfasoara in perioada 9-12 noiembrie 2023, a anuntat CS Dinamo, potrivit news.ro.Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru…