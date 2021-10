DART, misiunea care încearcă devierea unui asteroid: Sonda spațială NASA se va prăbuși într-un asteroid cu 24.000 km/h Misiunea, numita Double Asteroid Redirection Test (DART), este programata sa fie lansata pe 23 noiembrie si ar putea ajuta agentiile spatiale mondiale sa descopere cum sa devieze asteroizii potential letali de la impactul cu Pamantul, potrivit unui comunicat al NASA, citat de Live Science. DART va testa un plan de aparare impotriva asteroizilor, prabusind una sau mai multe nave spatiale mari pe un asteroid care se apropie pentru a-i schimba orbita. Tinta este un asteroid binar (doua roci spatiale care se deplaseaza in tandem) numit Didymos, care consta dintr-un asteroid mai mare care are un diametru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

