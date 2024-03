Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Rutgers Health din SUA au realizat un studiu privind relația dintre depozitele de grasime abdominala și sanatatea creierului la persoanele de varsta mijlocie cu risc de a suferi de boala Alzheimer. La studiu au participat 204 persoane sanatoase de varsta mijlocie cu antecedente familiale…

- India va lansa prima sa misiune spațiala cu echipaj uman ● Sonda japoneza SLIM a trecut cu bine, nesperat, peste prima sa noapte lunara ● Capitala Mexicului risca sa ramana fara apa potabila in doar cateva luni

- Firma americana Intuitive Machines a intrat in istorie, devenind prima companie privata care a reusit sa trimita cu succes pe Luna o sonda spatiala. Aselenizarea reusita in noaptea de joi spre vineri este o premiera pentru SUA, dupa zborul Apollo 17 din urma cu 51 de ani. Sonda spatiala Odysseus a aselenizat…

- O companie japoneza a anuntat luni ca a lansat cu succes o sonda despre care afirma ca este primul dispozitiv spatial ce are misiunea de a inspecta deseurile de pe orbita Pamantului, care au devenit in ultimii ani din ce in ce mai numeroase si potential periculoase, informeaza AFP și Agerpres.

- Un studiu a adus dovezi ca practica de injectare a hormonului de creștere la copii, folosind extract de la persoane decedate, poate arata cum se transmite boala Alzheimer.Aceasta practica, care a fost administrata la aproximativ 200 de copii intre 1959 și 1985, a avut ca rezultat faptul ca unele…

- Reprezentantii ISU Gorj au transmis, in legatura cu actiunile de control desfasurate de inspectorii ANPC in statiunea montana Ranca la 11 operatori economica si care au constatat ca princiala abatere „lipsa autorizatiilor ISU”, ca dintre acei operatori economici, trei nu se supun avizarii sau autorizarii…