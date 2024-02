Stiri pe aceeasi tema

- Femeile și-au redus riscul de mortalitate cu 15% in mai puțin de doua ore și jumatate de exerciții fizice saptamanale, in timp ce barbații au nevoie de cinci ore pentru a obține aceleași beneficii, arata un nou studiu citat de Euronews. Femeile pot face exerciții fizice mai puțin frecvent decat barbații…

- Potrivit unui recent studiu, neuronii specifici oxitocinei, hormonul fericirii, intervin in imbunatațirea memoriei in cazul persoanelor afectate de demența Alzheimer. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de rolul hormonului oxitocina (OXT) in procesul de invațare și memorare.…

- Un studiu a adus dovezi ca practica de injectare a hormonului de creștere la copii, folosind extract de la persoane decedate, poate arata cum se transmite boala Alzheimer.Aceasta practica, care a fost administrata la aproximativ 200 de copii intre 1959 și 1985, a avut ca rezultat faptul ca unele…

- Cercetatorii cred ca semnele de imbatranire cognitiva care afecteaza memoria pot incepe inca de la varsta de 45 de ani. Cu siguranța, genetica are un cuvant de spus, dar obiceiurile pe care le adopți au o importanta majora in menținerea sanatații creierului.Iți poți imbunatați memoria facand anumite…

- Rezultatele unui studiu au fost adunate intr-o lucrare care a fost publicata la inceputul lunii. Studiul se bazeaza pe analiza mai multor voluntari, care au fost puși sa asculte clipuri audio, in timp ce creierul lor era scanat de un aparat FMRI (Functional magnetic resonance imaging). Pe scurt. Cu…

- Cercetatorii de la Universitatea din Virginia au descoperit modul in care proteinele daunatoare Tau deterioreaza celulele creierului uman. Descoperirea ar putea duce la noi tratamente pentru aceasta boala neurodegenerativa.Echipa de cercetatori americani a descoperit ca proteina toxica Tau deformeaza…