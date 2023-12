„Dar din dar”, o nouă ediție a campaniei umanitare desfășurate de asociația „Acasă în Banat”. Cum puteți contribui Asociația „Acasa in Banat” a inceput astazi o noua campanie „Dar din dar”, prin care dorește ca in apropierea sarbatorii Craciunului sa ofere un mic sprijin unor familii aflate in situații limita din zonele cele mai sarace ale județelor Timiș și Caraș-Severin, prin daruri oferite de voluntari, din dorința de a le aduce o mica […] Articolul „Dar din dar”, o noua ediție a campaniei umanitare desfașurate de asociația „Acasa in Banat”. Cum puteți contribui a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

