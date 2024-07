ONRC: Numărul firmelor dizolvate e în creştere Firme dizolvate Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 16% in primele cinci luni din acest an, pana la 19.229, fata de 16.608 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului ( ONRC ). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 4.038 de firme (numar in crestere cu 14,59% fata de ianuarie – mai 2023) si in judetele Ilfov (1.082, plus 48,22%), Cluj (1.017, plus 22,97%), Constanta (998, plus 28,77%), Timis (867, minus 2,36%) si Iasi (744, plus 39,59%). La polul opus, cele mai putine dizolvari de firme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

