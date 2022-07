Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție din Statele Unite a deschis o ancheta penala impotriva Cassava Sciences pentru a afla daca a manipulat rezultatele cercetarii pentru medicamentul sau experimental impotriva Alzheimer, au declarat surse apropiate anchetei pentru Reuters . Personalul Departamentului de Justiție…

- Așa cum era așteptat de ceva timp, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a decis retragerea producatorului de țigari electronice JUUL de pe piața din Statele Unite, acesta fiind un moment notabil in reglementarea produselor de vapat. Asta inseamna ca dispozitivele JUUL, precum și…

- Delta va livra laptele fabricat de producatorul britanic de la Londra la Boston si Detroit, unde va ajunge apoi la comerciantii cu amanuntul, a spus Casa Alba intr-un comunicat. Separat, Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a declarat ca Abbott Laboratories va avea 16,5 milioane…

- Guvernul SUA a desfasurat un plan ca pentru razboi pentru a se lupta cu o penurie de lapte pentru bebelusi care se complica. Misiuni speciale militare au inceput sa aduca lapte praf tocmai din Europa, insa pe frontul intern victimele s-au lovit de un alt blocaj – birocratia. Pe fondul nelinistii generale,…

- Luni, Abbott Laboratories, intre ale carui produse se afla si Similac, a convenit cu Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) masurile necesare pentru a relua productia fabricii din Sturgis. ”Sunt incantat sa spun astazi (joi n.r.) ca am facut deja progrese semnificative si cred ca suntem…

- SUA se confrunta cu un noul val COVID. Noile contaminari s-au triplicat in ultima luna, motiv pentru care experții iau in considerare a 4-a doza de vaccin pentru cei care au sub 50 de ani. De asemenea, SUA vor sa afle daca tratamentul cu Paxlovid trebuie prelungit. Oficialii din sanatate iau in considerare…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente FDA din Statele Unite ale Americii SUA a autorizat la inceputul saptamanii utilizarea unei doze booster de ser anti COVID produs de compania farmaceutica Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Autorizatia FDA face ca toate persoanele din…

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a avertizat ca SUA se va confrunta cu o crestere substantiala a infectiilor cu Covid-19 in aceasta toamna, pe masura ce imunitatea data de vaccinurile actuale scade si varianta Omicron se transforma in subvariante mai transmisibile. SUA au nevoie de…