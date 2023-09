Stiri pe aceeasi tema

- Corina revine cu o super piesa. Cum suna “Las-o așa”! Corina Bud este artista care a demonstrat de mii de ori ca originalitatea, personalitatea proprie și stilul sunt cele care te fac, cu adevarat, sa stralucești. In noua sa piesa, Corina spune nonșalant, pe un ritm antrenant, „Las-o așa” tuturor oamenilor…

- Vara aceasta este efervescenta pentru Delia. Artista iși bucura fanii cu o noua lansare, piesa “Gustul care te fura”, rockish, cu multa energie care subliniaza spiritul rebel al Deliei. “Gustul care te fura” a fost compusa de Delia cu Alex Cotoi, cel care și semneaza producția piesei. Videoclipul oficial…

- Misha Miller, una dintre cele mai promițatoare artiste din industria muzicala, aduce o noua lansare perfecta pentru aceasta vara: „Underwater”. Piesa este o experiența muzicala captivanta, in care versurile sunt ca perlele ascunse, iar ritmurile valurilor marii te invita sa te lași purtat de vocea puternica…

- In sezonul cald, foarte mulți romani opteaza pentru consumarea unor preparate fresh. Un exemplu de astfel de preparat poate fi și salata orientala. Foarte mulți romani fac o greșeala majora in momentul in care o prepara. Afla ce pași trebuie sa urmezi pentru a nu-i strica gustul acestei salate. Cum…

- In efortul de a ne adapta obiceiurile de viața la realitațile schimbarilor climatice, compania japoneza N-Ark a creat un concept unic de oraș plutitor. Dogen City este un proiect ambițios care prevede crearea unui oraș maritim care sa reziste la creșterea mareelor. De asemenea, constructorii susțin…

- MARCATOR… Convocat in premiera la selecționata divizionara de minifotbal a Romaniei, vasluianul Vladuț Dudau (23 de ani) și-a facut debutul direct la Cupa Mondiala International Socca Federation, desfașurata in Germania, la Essen. “Tricolorii” au trecut de faza grupelor, dar au fost eliminați de Franța,…

- Gamuel Sori, DJ-ul italian care vine cu aerul fresh pe scena muzicii Dance, și INNA, superstarul cu aura magnetica, colaboreaza pentru prima data. “Party Songs” este piesa care te va scoate din orice dispoziție intunecata și iți va aminti ca viața ta merita sa aiba cea mai palpitanta coloana sonora.…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, a declarat azi ca incepand cu data de 1 iulie, odata cu implementarea noilor norme la Contractul cadru, medicina de familie este direct implicata in preventia diabetului prin stimulentele financiare pe care CNAS le acorda medicilor…