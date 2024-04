Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 aprilie va avea loc la Palatul Culturii din Iași, in Sala Voievozilor, dezbaterea ”De Ce Sa Votez?”, moderata de Lucian Balanuța, jurnalist Radio Romania Iași. Evenimentul, organizat de Asociația pentru Dezvoltare Umana, vine in ajutorul cetațenilor de toate varstele pentru a incuraja implicarea…

- Rocanotherworld, pregatiri pentru ediția din iunie 2024. Roxana Patricia Brohanschi și Anca Floroiu, organizatoare ale festivalului Rocanotherworld, cu detalii despre ediția din acest an: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/29-mar-roca.mp3 Detalii despre ediția din acest an…

- Vrei sa cunoști Basarabia? Echipa ATRAG Iași ne invita la plimbare! Alina Cernenchi Președinte la ATRAG Iași – Asociația Tinerilor Romani din Afara Granițelor si Alexandru Lupu – coordonatorul excursiei, au trecut astazi pe la noi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/28-mar-basarabia.mp3…

- Asociația Pro Vita Iași pregatește ”Marșul pentru viața”, sambata, 30 martie 2024. Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași și preotul Radu Brinza – coordonatorul Departamentului Pro Vita, in direct la matinatul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/12-mar-pro-vita-iasi-1.mp3…

- Pe 15 martie va avea loc la Iași, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” – Sala Cub, a doua ediție a concursului de interpretare in limba franceza – „ La Francophonie En Chanson”. Organizația internationala „La Francophonie” este inițiatoarea acestui eveniment muzical și educațional in același timp,…

- Vrem trotuare la Rediu! Cetațenii din Rediu, jud. Iași, vor sa circule in siguranța pe DJ280E. O inițiativa cetațeneasca propune mai multe reglementari in acest sens. Cristi Condrea, unul dintre reprezentanții cetațenilor, a explicat in direct, in matinal, ce se intampla la Rediu. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/02/29-feb-trotuare.mp3

- Atelier de dulciuri cu degustare de ulei și faina de catina. Cristina Capitanița, coordonator la Centrul Urban de Inițiative Bune din Iași – CUIB in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/01/31-ian-cuib.mp3

- Cezara Chiroșcaeste eleva in clasa a V-a la Colegiul de Arta “Octav Bancila” din Iași. Indragostita de la o varsta frageda de muzica populara, Cezara a inceput sa studieze canto inițial cu Andra Botez, mai apoi cu profesorul Veaceslav Binzari. Cezara participa la festivaluri de folclor pentru copii…