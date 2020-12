Stiri pe aceeasi tema

- A zdrobit bolidul de lux al tatalui, dar ce mai sunt in ziua de azi 3,4 milioane de dolari. Un YouTuber de 17 ani din Statele Unite a distrus masina sport a tatalui, iar raspunsul sau a fost cel puțin surprinzator. „Se mai intampla”, a spus adolescetul dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac.

- Gage Gillean, in varsta de 17 ani, din Dallas, Texas, le-a transmis pe Instagram urmaritorilor sai ca este bine in urma accidentului in care masina scumpa a tatalui sau miliardar a fost transformata intr-o gramada de fiare contorsionate, potrivit New York Post. Intr-un Insta Story, adolescentul a spus:…

- Jador a trait cel mai negru coșmar al vieții lui, atunci cand și-a vazut bolidul de lux facut cu ou, faina și nu numai. Iata cine i-a distrus mașina celebrului artist. Nici nu te așteptai ca ei sa fie vinovații.

- Un Mercedes de lux, care valoreaza aproape 150.000 de euro, a fost incendiat intenționat de proprietarul satul sa aiba fel de fel de probleme cu mașina, scrie Auto Blog, care preia filmarea de pe canalul de youtube al unui vloger rus.Mikhail Litvin, un tanar vloger rus, a decis sa protesteze intr-un…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri suplimentarea cu 50 de milioane de euro a bugetului pentru achizitia de tablete si majorarea valorii eligibile de la 200 de euro la 250 de euro/tableta, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. ‘In ceea ce priveste tabletele scolare, intr-o prima…

- Piata de masini second-hand este una foarte dezvoltata in Romania, cererea si oferta pentru astfel de autoturisme fiind extrem de ridicate. Costul mai mic la achizitie, posibilitatea de a obtine un pret bun la revanzare sau costurile de reparatie mai mici sunt doar cateva dintre motivele pentru care…

- Achiziția unui automobil second hand poate fi o decizie excelenta din punct de vedere al raportului calitate/pret. Cu puțina atenție la detalii, un astfel de automobil duce la economii serioase pe termen lung.