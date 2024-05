Mașina lui e mai rapidă decât un avion Dominic Marcu este decis sa bata toate recordurile in acest an in automobilismul romanesc. Pilotul a devenit in aprilie primul pilot al unei mașini electrice care s-a impus in clasamentul general al unei etape de viteza in coasta din Campionatul Național. Bolidul cu care Dominic va concura de la cursa urmatoare are un demaraj mai rapid ca al unui avion la decolare! Noua mașina Tesla Model S Plaid pe care Dominic abia așteapta sa o „arunce in lupta” in Campionatul Național de viteza in coasta are 1.000 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar doua secunde! „Este o premiera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

