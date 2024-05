Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iunie revin trenurile pe linia directa București Nord - Gara Progresu - Gradiștea - Giurgiu și vor fi șapte trenuri CFR Calatori pe sens in fiecare zi. Cel mai rapid tren va face 2 ore și 4 minute pe cei 93 km, iar cel mai lent, doua ore și 19 minute. Pe viitor se dorește ca intre cele doua orașe…

- ​Din luna iunie vor reveni dupa 19 ani de pauza trenurile pe linia 102 București Nord - București Progresu - Gradiștea - Giurgiu, dar vitezele nu vor fi prea mari, iar calatoria București Progresu - Giurgiu va dura mai mult de 80 de minute. Mai lung va fi drumul București Nord - Giurgiu.

- Program CFR Calatori de Paște și de 1 mai. Cum vor funcționa trenurile. Romanii care vor sa mearga la mare sau la munte de Paște sau de 1 mai trebuie sa știe cum vor funcționa trenurile. CFR Calatori a anunțat deja mersul trenurilor de 1 mai, dar și de Paște. Este asigurat un program de transport speciala…

- Traficul feroviar este oprit, miercuri dimineața, in Chiajna din cauza unui deranjament la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact. Mai multe trenuri de calatori staționeaza in garile Bucureștii Noi, București Nord și Gradinari. Compania CFR SA anunța ca traficul feroviar…

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…

- CFR a anunțat vineri dimineața ca trenurile care circula spre și dinspre Aeroport vor inregistra intarzieri in urmatorul interval orar, din cauza unui automotor care s-a defectat intre stațiile Pajura și Mogoșoaia. Trenul 7038 format din automotor, care circula in relația București Nord - Urziceni,…

- ”Automotorul 7038, care circula in relatia Bucuresti Nord – Urziceni, a ramas defect in jurul orei 08:38, intre statiile Pajura si Mogosoaia. Pana la sosirea unui alt automotor de ajutor, care sa tracteze garnitura defecta, trenurile R 7915 (Bucuresti – Aeroport) si R 10108 (Aeroport – Bucuresti Nord)…

- Lucrarile pentru redeschiderea circulației feroviare peste Podul Gradiștea, aflat peste raul Argeș, sunt in faza finala, potrivit unui anunț recent al firmei Bawi Construction, responsabila de executarea proiectului de buraj și refacere a caii de rulare intre stațiile Vidra și Comana, aparținand liniei…