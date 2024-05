Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pentru anul 2024, cuantumul compensatiei alocate, in suma de 1,11 miliarde de lei se afla sub necesarul fundamentat, de 2,38 miliarde de lei."Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta de exploatare. Astfel, s-a creat un dezechilibru in bugetul de venituri si cheltuieli…

- Astfel, pentru anul 2024, cuantumul compensatiei alocate, in suma de 1,11 miliarde de lei se afla sub necesarul fundamentat, de 2,38 miliarde de lei."Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta de exploatare. Astfel, s-a creat un dezechilibru in bugetul de venituri si cheltuieli…

- ​Din luna iunie vor reveni dupa 19 ani de pauza trenurile pe linia 102 București Nord - București Progresu - Gradiștea - Giurgiu, dar vitezele nu vor fi prea mari, iar calatoria București Progresu - Giurgiu va dura mai mult de 80 de minute. Mai lung va fi drumul București Nord - Giurgiu.

- Inca nu este clar de unde vor veni cele 62 de trenuri noi de scurt parcurs, necesare modernizarii CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) asteapta motivarea Curtii de Apel in privinta admiterii contestatiei depuse de francezii de la Alstom Transport la contractul semnat cu producatorul…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achiziție de „Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispoziție a materialului rulant nou achiziționat de ARF, respectiv a trenurilor electrice inter-regionale, denumite RE-IR, destinate transportului…

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2024, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00.Potrivit unui comunicat furnizat de CFR Calatori, trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia se va efectua…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achizitie de ''Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispozitie a materialului rulant nou achizitionat de ARF.

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…