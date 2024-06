Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vacanta in Brazilia, Neymar a asistat joi la meciul dintre Flamengo si Gremio. El si-a exprimat admiratia fata de Flamengo si dorinta de a juca pentru acesta in viitor, relateaza L'Equipe.

- Aproximativ un milion de romani au vizitat Turcia in 2023, in crestere cu 11,67% fata de 2022, iar dupa scutirea de viza pentru intrarea in aceasta tara autoritatile turce se asteapta la o crestere semnificativa a tur

- Creierul uman este bombardat in mod constant cu o avalanșa de experiențe senzoriale, insa doar cateva dintre aceste experiențe devin memorabile. Ce determina care amintiri raman și care se pierd? Un studiu recent publicat in revista Nature Human Behavior de catre oamenii de știința de la Universitatea…

- Intr-o partida restanta din etapa cu numarul 29 din Premier League, Liverpool a pierdut pe terenul celor de la Everton, scor 2-0 pentru gazde. Elevii lui Jurgen Klopp raman la trei puncte in fața liderului Arsenal.

- FC Santos, clubul care l-a lansat pe Neymar, 32 de ani, tocmai a retrogradat in liga a doua și are datorii de 130 de milioane de euro. Celebrul FC Santos este in pragul colapsului, atat din punct de vedere sportiv, cat și financiar. ...

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus la Digi24 ca NATO trebuie sa joace un rol de coordonare mai pronuntat in sprijinirea Ucrainei, fara a ajunge insa sa devina parte din razboiul cu Rusia.

- Desi starea de sanatate a lui Rafael Nadal este un motiv de ingrijorare dupa anuntul retragerii sale de la Monte-Carlo, Carlos Alcaraz spera in continuare sa faca echipa de dublu cu el la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara, relateaza L'Equipe, citat de news.ro.

- In interviul extins pe care l-a oferit recent Gazetei Sporturilor, Ionuț Negoița, timp de șapte ani patron la Dinamo, a fost provocat sa numeasca cei mai iscusiți oameni de fotbal alaturi de care a lucrat in club. Fostul finanțator al „cainilor” a facut cateva alegeri surprinzatoare. ...