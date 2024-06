Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru și Cristina au stat desparțiți in perioada in care el a fost eliminat, iar starile prin care a trecut au fost mai dificile decat ar fi crezut! Alexandru și-a deschis sufletul in emisiune și a vorbit despre cum a fost acea perioada pentru el și a facut declarații surprinzatoare!

- Natalia a fost eliminata din casa Mireasa, dar nu a plecat pana cand nu a spus totul! In timp ce iși pregatea bagajul de plecare, a ibzucnit și l-a pus la zid pe Cristian! Concurenta a facut acuzații grave și este convinsa care este motivul pentru care a venit in emisiunea Mireasa. Iata cum l-a aparat…

- Au aparut tensiuni intre Albert și Ionela! Concurenta a fost in cursa pentru eliminare, dar in urma voturilor concurenților, a ramas in emisiune. Deși ar fi fost o veste buna, se pare ca ea regreta ca nu pleaca acasa. Totul s-ar fi intamplat din cauza lui Albert.

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

- A inceput șirul marturirilor la Mireasa! Ștefan a luat-o prin surprindere pe Maria, cand i-a dezvaluit ca a avut o relație de iubire, dar in care a fost amant. Concurenta a aflat informații incediare despre el, pentru care i-a cerut, insa, explicații!

- Decizie neașteptata in casa Mireasa! Dediș a fost eliminat și urmeaza sa plece acasa. Concurentul a sperat pana in ultimul moment ca va cunoaște in emisiune o fata compatibila cu el, insa acest lucru nu s-a intamplat. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflst ca a fost eliminat!

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!

- In ediția din data de 25 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, la petrecerea din weekend, Laura incerca sa poarte o discuție cu fostul iubit, Cristian, dupa desparțirea brusca la care nimeni nu s-a așteptat. Iata ce au avut cei doi sa-și spuna de aceasta data!