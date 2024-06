NATO preia coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina de teama lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- NATO isi va asuma un rol mai important in coordonarea livrarilor de arme catre Ucraina, preluand locul Statelor Unite, in incercarea de a proteja procesul in conditiile in care Donald Trump, sceptic fata de NATO, candideaza pentru un al doilea mandat de presedinte al SUA. Anuntul a fost facut vineri…

- Intr-o noua reacție, duminica 21 aprilie, la votul pozitiv dat de Camera Reprezentanților a Statelor Unite la ajutorul militar destinat Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat dorința sa de a primi „un ajutor concret cat mai repede posibil”. Planul de ajutor votat sambata de camera…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), William Burns, a avertizat joi ca Ucraina ar putea pierde razboiul impotriva Rusiei pana la sfarsitul anului 2024 daca Statele Unite nu ii vor furniza in continuare ajutor militar, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept complet inacceptabila ezitarea Occidentului de a furniza ajutor militar tarii sale, in discursul sau video nocturn de joi, potrivit DPA.

- UPDATEConform planului, NATO ar prelua o parte din activitatea de coordonare de la o coalitie ad-hoc condusa de SUA, cunoscuta sub numele de grupul Ramstein - un pas menit in parte sa protejeze, in perspectiva unei posibile reduceri a sprijinului american, daca Donald Trump se intoarce la Casa Alba,…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti cinci diplomati citati de Reutersn…

