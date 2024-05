Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe Transalpina ar putea fi reluata chiar de la 1 Mai. Drumarii s-au apucat deja sa curețe cea mai inalta șosea din țara. Mai multe utilaje de deszapezire lucreaza de zor pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. “Continuam pe DN 67C lucrarile de indepartare a zapezii de pe partea carosabila…

- Circulația feroviara este oprita temporar, marți intre stațiile Valea Calugareasca și Ploiești Est, dupa ce un copac a cazut pe linia de contact. De asemenea, este și incendiu de vegetație in apropierea liniei ferate, conform Mediafax. Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” SA, traficul…

- Duminica se redeschide circulația pe Podul Grant, pe sensul Crangași-Turda, a anunțat miercuri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Potrivit acestuia, circulația rutiera pe sensul Crangași-Turda va fi redeschisa duminica, la ora 11.00, conform Mediafax.Tot atunci se va relua și circulația…

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…

- Trenurile vor reveni undeva in trimestrul trei pe ruta directa dintre București și Giurgiu, lucrarile la podul peste Argeș sunt intr-un stadiu foarte avansat, iar din luna mai ar putea circula trenuri de test, a spus un oficial al Ministerului Transporturilor, citat de Agerpes.

- Dupa 19 ani de la prabușirea vechiului pod de la Gradiștea din cauza inundațiilor, trenurile vor reveni pe ruta inițiala in trimestrul trei al acestui an, fara sa mai ocoleasca prin Videle, a susținut duminica, 17 martie, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu.Testele vor incepe…

- CFR a anunțat vineri dimineața ca trenurile care circula spre și dinspre Aeroport vor inregistra intarzieri in urmatorul interval orar, din cauza unui automotor care s-a defectat intre stațiile Pajura și Mogoșoaia. Trenul 7038 format din automotor, care circula in relația București Nord - Urziceni,…

- In statia Timisoara Nord, la manevra de regarare a trenului IR 1763, de la linia 7, la linia 3, locomotiva deraiaza de un boghiu, iar primul vagon de o osie, blocand circulatia trenurilor in directia Timisoara Est, a precizat purtatoarea de cuvant a CFR S.A., Oana Branzan.In trenul IR 1763, care circula…