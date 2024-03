Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile care circula spre si dinspre aeroport vor inregistra intarzieri in urmatorul interval orar, din cauza unui automotor al CFR Calatori care s-a defectat intre statiile Pajura si Mogosoaia, informeaza CFR SA. UPDATE: Trenul blocat și-a luat cursa spre aeroport, dupa aproximativ o ora. Potrivit…

- Este vorba despre o lucrare de mari dimensiuni care are drept scop facilitarea traficului rutier și feroviar in Portul Galați, inclusiv cel din Republica Moldova și Ucraina. Podul este realizat in cadrul unui proiect amplu de modernizarea a infrastructurii portuare.

- Pasagerul unui avion TAROM a facut scandal și a scos o lama, cu care a incercat sa se taie. Incidentul a avut loc miercuri noapte, in timpul unui zbor de la Bruxelles la București. Pasagerul a devenit recalcitrant și i-a speriat pe ceilalți pasageri. Membrii echipajului au intervenit, au incercat sa…

- Cumpararea biletelor de la automatele kiosk din gari va fi intrerupta incepand de marti, 16 ianuarie, ora 00.00, pentru lucrari de inlocuire a echipamentelor POS. De asemenea, va fi intrerupta temporar si functionarea validatoarelor contactless instalate in trenurile care circula spre Aeroportul Otopeni,…