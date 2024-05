Stiri pe aceeasi tema

- Dupa finalizarea lucrarilor de reconstrucție a podului CF de pe raul Argeș, se preconizeaza redeschiderea serviciului feroviar public de transport feroviar de calatori, pe ruta București Nord – București Progresu – Giurgiu, a anunțat Autoritatea pentru Re

- Din 1 iunie revin trenurile pe linia directa București Nord - Gara Progresu - Gradiștea - Giurgiu și vor fi șapte trenuri CFR Calatori pe sens in fiecare zi. Cel mai rapid tren va face 2 ore și 4 minute pe cei 93 km, iar cel mai lent, doua ore și 19 minute. Pe viitor se dorește ca intre cele doua orașe…

- ​Din luna iunie vor reveni dupa 19 ani de pauza trenurile pe linia 102 București Nord - București Progresu - Gradiștea - Giurgiu, dar vitezele nu vor fi prea mari, iar calatoria București Progresu - Giurgiu va dura mai mult de 80 de minute. Mai lung va fi drumul București Nord - Giurgiu.

- O noua vizita in teren a reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) arata cat de mult s-a avansat pe cea mai scumpa secțiune de autostrada din Romania, cuprinsa intre județele Valcea și Argeș

- ”Vorbim de certitudini, e un moment categoric de mandrie, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta am vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbim de Centura Bucurestiului, de A0 si de autostrada”, a spus premierul, dupa vizita de lucru pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra.…

- Inaugurarea tronsonului de 13 kilometri intre Jilava (DN 5) și Popești-Leordeni (DN4), care a fost amanata un an de zile, mai sufera inca o amanare. Inaugurarea tronsonului de 13 kilometri intre Jilava (DN 5) și Popești-Leordeni (DN4) de pe Autostrada A 0 București Sud se amana pentru inceputul lunii…

- Echipa naționala a Romaniei U19 (jucatori nascuți in anul 2005) va participa la Turul de Elita al EURO U19, competiție care va avea loc in Croația, in perioada 17-27 martie. In cadrul acestui turneu, reprezentativa țarii noastre va intalni Turcia U19 (20 martie), Germania U19 (23 martie) și Croatia…

- Un barbat din Deva a mers cu caprele la București și in calatoria de 10 ore a fost un adevarat haos.Barbatul a ingrozit un vagon intreg, cand și-a mutat stana la Capitala cu CFR-ul. Drumul a durat 10 ore.Inițial, pasagerii din trenul Deva - București Nord au fost amuzați, dar dupa cateva ore au inceput…