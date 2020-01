Daniel Chițoiu ajunge în fața procurorilor după accidentul soldat cu doi morți în a doua zi de Crăciun Daniel Chițoiu, fost ministru al Finanțelor, va da primele explicații in fața procurorilor dupa accidentul pe care l-a provocat in a doua zi de Craciun și care s-a soldat cu doi morți și un ranit. Chițoiu va fi audiat de procurorii de la Parchetul Tribunalului Pitești. Dosarul penal este deschis deocamdata in rem, ceea ce The post Daniel Chițoiu ajunge in fața procurorilor dupa accidentul soldat cu doi morți in a doua zi de Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

