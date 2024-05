Stiri pe aceeasi tema

- E aglomerație in cluburile din stațiunea Mamaia in mini-vacanța de 1 Mai și Paște, iar majoritatea teraselor și magazinelor sunt deschise in stațiune, un plus fața de alte sezoane. Constanțenii au ales și ei stațiunea de 1 mai pentru a ieși cu bicicletele, rolele și trotinetele, dar și turiștii care…

- Temperaturile medii in vacanta de 1 Mai si de Paste vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in toata țara. Va ploua mai mult in regiunile sud-estice, potrivit estimarilor meteo pentru urmatoarele 4 saptamani.

- Vacanțele de 1 Mai și Paște vor fi mai scumpe anul acesta. Hotelierii și proprietarii de pensiuni au oferte atractive, dar și prețuri pe masura. Tarifele sunt mai mari chiar și cu 15 la suta. Și cu toate acestea, nu duc lipsa de clienți.

- Sore adora sa calatoreasca, așa ca, in ultima perioada, a fost plecata mai mult in vacanța. Dupa ce, la jumatatea lunii martie a fost in Italia, alaturi de noul partener, artista și-a facut, din nou, bagajele și a dat Romania pe o destinație preferata de iubitorii sporturilor de iarna.

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța intr-o destinație de lux. Cei doi sunt mari iubitori ai locurilor exotice, iar destinația trebuia sa indeplineasca cateva criterii importante pentru ei. Make-up artistul le-a aratat fanilor cateva imagini de vis cu apa de culoare turcoaz din Maldive,…

- Concediile din aceasta vara se pregatesc inca din aceasta perioada Sursa articolului: VIDEO – Noua destinație favorita de vacanța a romanilor. Stațiunea va fi luata cu asalt in vara Credit autor: Realitatea De Mures. Source

FOTO Echipa de baschet baieți a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificare la etapa zonala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

- Iuliana Pepene și iubitul sau, Alex Roman, au plecat in vacanța. Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 și partenerul ei au dat temperaturile scazute din Romania și au ales sa se relaxeze, la inceputul lunii februarie 2024, pe o insula exotica. Iata ce destinație exotica a ales de aceasta data fosta…