Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu 4 mai, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale atit din municipiul Chișinau, cit și din intreaga țara vor intra in vacanța de Paște. In context, primarul Ion Ceban a indemnat parinții sa aiba grija de siguranța celor mici, noteaza Noi.md. "Copiii ies in vacanța. Rugam parinții sa…

- Peste jumatate dintre parinții plecați la munca in strainatate nu se vor intoarce acasa de Sarbatori, arata un studiu al Salvați Copiii Romania. Organizația extinde programul de sprijin pentru copiii ramași singuri, oferind servicii integrate in șase județe.

- Astazi incepe vacanța de Paște. Cand se intorc la școala elevii Aceasta vacanța (27 aprilie-7 mai) va cuprinde atat ziua de 1 mai, cat și Sarbatorile Pascale. Dupa aceasta perioada, elevii se vor intoarce la cursuri pentru ultimul modul al anului școlar 2023-2024. Vacanta de vara va incepe vineri, 21…

- Dana Rogoz nu se cazeaza in toate vacanțele la hoteluri de lux, actrița și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, calatoresc și cu autorulota. De curand, intreaga familie a dormit in rulota parcata in fața gradiniței fetiței Lia, apoi in fața baiatului Vlad. Inca de cand s-a casatorit cu Radu Dragomir,…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.

- Pentru vacanțele de Paște, turiștii romani au ales sa iși rezerve vacanța online, cheltuind un buget pentru o destinație exotica, de apx.2300 euro/ persoana/ pachet, iar in cazul destinațiilor din Europa, media de preț este in jurul valorii de 1000 euro/ persoana/ pachet, potrivit datelor Eturia. “Observam…

- Desi mai este peste o luna pana la Paste și 1 Mai, deja se face rezervari in ritm accelerat pentru vacanta la mare, iar romanii prefera și anul acesta Bulgaria. "Cei mai interesati sunt turistii romani", a declarat pentru Radio Varna Stanislav Stoianov, vicepresedintele Uniunii Hotelierilor din Nisipurile…

- Sore și-a uimit fanii cu ultima fotografie distribuita in mediul online, in urma cu puțin timp. Cantareața iubește din nou și nu se ferește sa il arate pe barbatul care o face, in prezent, fericita. Iata prima imagine cu noul iubit al artistei! Sore și partenerul sau au plecat in vacanța, intr-o țara…