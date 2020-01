Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana s-a imbarcat luni in straie de doliu. Moartea fulgeratoare a jurnalistului Valentin Gheorghiu i-a doborat pe colegii acestuia, iar mesajele lor sunt pline de tristețe. Jurnalistul a lasat in urma sa o fiica in varsta de 19 ani, dar și mulți „copii", colegi din presa, pe…

- Cristian Marius Cirlan, vicepreședintele CSA Steaua, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 47 de ani. Oficialul Clubului Sportiv al Armatei suferea de mai mulți ani de o boala grava. Cirlan era un om cu ștate vechi la CSA Steaua. Acesta a fost președinte al secției de hochei, a condus…

- Doliu in lumea filmului! Actorul Edd Byrnes, cunoscut pentru rolurile din filmul „Grease” si din serialul „77 Sunset Strip”, a murit joi (9 ianuarie), la varsta de 87 de ani. Vestea trista a fost confirmata de fiul lui pe Facebook, potrivit click.ro. In anii 1950, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuti…

- Jucatoarea Simona Halep a anuntat, sambata, pe Facebook, ca primul sau antrenor, Nicusor Ene, a incetat din viata.“...doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe Mama...astazi apelul s a incheiat cu vestea trista ca Domn…

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, a demisionat in aceasta dimineața din funcția pe care o ocupa la vicecampioana Romaniei. Acesta venise la club in luna august a acestui an, dupa o alta demisie, a lui Mihai Stoica. Explicația lui Narcis Raducan a fost: "Am avut o discutie cu domnul…

