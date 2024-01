Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rugbyst Adrian Salageanu a incetat din viata, joi, la varsta de 56 de ani, a anuntat, vineri, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti."Cu adanca durere in suflet am aflat ca fostul rugbist dinamovist Adrian Salageanu a trecut la cele vesnice, la numai 56 de ani. Pilier de forta, un \"urias bland\", cum…

- Lumea sportului din Romania este in doliu! Un celebru maratonist s-a stins din viața la varsta de 64 de ani, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Este zi de doliu in lumea sportului din Romania! A murit unul dintre cei mai mari handbaliști ai țarii. Handbalistul s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul trist cu privire la decesul sportivului a fost facut de CS Dinamo. Iata despre ce mare handbalist din Romania este vorba!

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce unul dintre cei mai mari sportivi ale acestei țari s-a stins din viața. Este vorba despre marele campion olimpic la canotaj, Dimitrie Popescu. Legenda sportului avea doar 62 de ani și nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. A murit marele Dimitrie…

- Actrita Ileana Ploscaru a murit, a anuntat marti UNITER pe pagina de Facebook ."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse pe seama…

- Lumea muzicii internaționale e in doliu. Toboșarul Arianei Grande s-a stins din viața la varsta de 47 de ani. Anunțul ca Aaron Spears a murit a fost facut chiar de soția acestuia, prin intermediul paginii personale de Facebook. La aflarea veștii ca barbatul a trecut in neființa, Ariana Grande a facut…

- “Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident in timpul meciului de aseara de la Sheffield”, a anuntat duminica echipa din prima liga engleza, intr-un comunicat citat de realitateasportiva.net. Americanul, fost jucator al echipei Pittsburgh Penguins,…