Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru autoritațile locale care primesc un ajutor nesperat de la Guvern, chiar inainte de alegerile din 9 iunie: se pot imprumuta de la Trezorerie pentru a finaliza proiectele finanțate prin PNRR. Masura are ca scop sa ajute autoritațile locale sa finalizeze proiectele pe bani europene in…

- Guvernul a aprobat azi Ordonanta de urgenta prin care anumite categorii de persoane sunt scutite de la plata contributiei sociale pentru concediile medicale: mamele cu copii bolnavi sau cele aflate in situatii de risc maternal, gravidele si femeile aflate in concedii de maternitate, pacientii cu afectiuni…

- Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naționala Romarm S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Caștigul mediu brut pe salariat la compania de stat Romarm scade cu…

- Salariile pentru trei categorii de romani sunt in crestere si valoarea indemnizatiilor pe care acestia le primesc se dubleaza, in urma adoptarii de catre Guvern a unei Ordonante de Urgenta joi, care majoreaza salariile in diverse domenii. Conform noilor masuri, Guvernul a aprobat o crestere salariala…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor, in ianuarie, sunt duble fata de ceea ce a bugetat guvernul. Desi cheltuiala cu salariile ar trebui sa creasca cu numai 11% in 2024, in prima luna din an cheltuielile de personal deja au derapat si s-au majorat cu 21%, anunța zf.ro. Ministerul Finanțelor vrea…

- Ministerul Finanțelor a pus miercuri seara in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care clarifica modul in care se considera ca doua firme sunt legate. Clarificarea vine dupa ce Guvernul a introdus anul trecut o restricție pentru ca o firma sa fie considerata microintreprindere…

- Guvernul va lua in discutie, joi, ordonanta care cuprinde masurile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare si locale, dar si actul normativ privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus si componentele acesteia. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, pe agenda…

- Decizie urgenta in Ministerul de Finanțe, dupa ce compania Pfizer a anunțat ca da in judecata Romania pentru suspendarea contractului privind achiziția de vaccinuri.Marcel Boloș vrea sa ceara mariri de salarii pentru angajații specializați pe procese internaționale Zece juriști din minister…