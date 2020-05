Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada extrem de dificila in care, alaturi de sanatate, securitatea informaționala este o prioritate, directorul general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, Catalin Petrica Arama a demisionat din...

- Clientii companiei de hosting ROMARG au devenit, recent, tinta unui atac de tip phishing, prin care utilizatorii serviciilor oferite primesc mesaje privind posibila suspendare a contului, avertizeaza reprezentantii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO).…

- Cei care au cont la banca trebuie sa aiba mare grija in aceste zile, ca sa nu ramana fara banii de pe card. Specialiștii de la CERT-RO avertizeaza asupra amenintarilor cibernetice prin care hackerii solicita bani. Atacatorii cibernetici solicita utilizatorilor de Internet recompense in valoare de aproximativ…

- Atacatorii cibernetici solicita utilizatorilor de Internet recompense in valoare de aproximativ 1.000 de euro in criptomoneda, sub amenintarea ca vor trimite tuturor contactelor din agenda presupuse filmari ale victimei in ipostaze intime, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la…

- Catalin Arama: ”In primul rand, recomandarea este sa cumparam exclusiv de la magazinele online recunoscute si verificate prin recenzii ale clientilor, prin notorietate sau pe care le-am mai folosit cu succes. Atentie la ofertele care vin pe mail, pentru ca in aceasta perioada ne confruntam cu atacuri…