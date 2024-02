„Dahomey” recompensată cu Ursul de Aur. Un român a luat Ursul de Argint Productia „Dahomey”, in regia franco-senegalezei Mati Diop, a fost recompensata sambata seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului roman Sebastian Stan pentru rolul sau din productia „A Different Man” (SUA). Filmul „Dahomey” (Benin, Franta, Senegal), realizat de actrita si regizoarea franco-senegaleza Mati Diop, in varsta de 41 de ani, este un documentar despre restituirea din noiembrie 2021, catre Benin, a 26 de comori regale… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

