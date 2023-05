Stiri pe aceeasi tema

- Cate acoperișuri, atatea destine, intr-un cartier de case din orașul vasluian Barlad. Instituțiile statului, cu tot ce-ar trebui ele sa le ofere oamenilor, se afla la un sistem solar distanța. Ceea ce funcționeaza, in compensație, sunt legaturile de-o viața dintre oameni. Daca te-a batut soarta, ai…

- Daciana Sarbu este o prezența discreta in mass-media romaneasca, soția lui Victor Ponta preferand sa-și duca traiul liniștita, departe de lumina reflectoarelor și lumea mondena. Recent, partenera de viața a fostului premier al Romaniei a avut parte de o apariție de senzație in București. Cum au surprins-o…

- Hatice, Mihai, Simona și Andrei le-au cerut susținatorilor sa nu-i voteze pe Antonio și Giulia sa plece din casa Mireasa. Irina, care se afla și ea in cursa de eliminare, a vrut sa ințeleaga motivul lui Hatice.

- • 21.276 de copii romani au ambii parinti plecati peste hotare sau provin din familii in care parintele unic sustinator este plecat, potrivit statisticilor oficiale. Neoficial insa, numarul acestora este mult mai mare. • Darius vrea sa fie ca tatal lui: inalt, puternic. Dar daca și el…

- Alegerea unui nume potrivit pentru copii nu este tocmai cea mai ușoara sarcina pentru viitorii parinți! Și nu e de mirare. Fiecare parinte vrea ca numele copilului sau sa fie unul special, care sa il reprezinte și care, de ce nu, poate chiar sa dicteze personalitatea viitorului adult. Nu putem sa nu…

- Cum testul facut de poliție a aratat contrariul, cei care vor tranșa acum problema sunt medicii legiști. Conform legislației de la noi, rezultatele date de aparatele de testare rapida pentru droguri, pe care poliția le are in dotare, nu pot fi luate in considerare drept probe in instanța. Astfel, singurii…

- Daciana Sarbu și Victor Ponta au impreuna doua fete. Una dintre ele este Maria, care a fost adoptata in urma cu ceva ani. Politicianul mai are un baiat din casnicia cu Roxana Ponta.Daciana Sarbu a marturisit ca au existat și perioade mai incarcate in viața ei, in care i-a fost mai dificil sa se imparta…

- 2022, an de aur! Uniristul Andrei Irimie, campion mondial, campion european și primul in topul județean Pentru Andrei Irimie, sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia, luna decembrie s-a dovedit una de vis: in 28 decembrie a devenit tata pentru prima data, venind pe lume Irina, comoara familiei,…