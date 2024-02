Stiri pe aceeasi tema

- Tamara Schwab, 30 de ani, care a facut un transplant de cord in urma in 2021, este una dintre cele 10 finaliste ale concursului Miss Germania, care va avea loc pe 24 februarie, relateaza Bild.Multa vreme, Tamara și familia ei nu au știut nimic despre problemelor ei cardiaca. De altfel, in adolescența,…

- O fetita de trei ani, diagnosticata cu o tumoare severa, a fost salvata de medicii Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi. Fata a fost transferata de la Botosani, cu dureri severe de cap, varsaturi si tulburari de vedere si a fost operata. Interventia, extrem de dificila, a fost…

- O fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala. ”Fetița este in continuare cu stare generala extrem de grava. Este intubata, cu coma gradul…

- Semnal de alarma tras de medici pentru parinți: Nu mai utilizați substanțe de uz veterinar pe copii Pe langa fetita de trei ani care a fost spalata pe cap cu un insecticid extrem de puternic pentru uz veterinar, alți 11 copii au ajuns, in ultimele doua luni (decembrie 2023 – ianuarie 2024), la Spitalul…

- O tanara de 23 de ani a fost operata cu succes de o tumoare cerebrala de 10 centimetri, de o echipa condusa de neurochirurgul Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, au reușit sa salveze o fetița de 3 luni, care avea o tumoare cerebrala ce ii punea in pericol viața.Miruna are 3 luni și este din comuna Grivița, județul Galați. Din cauza unor varsaturi, mama a dus-o la spitalul din Galați.…

- Micuța Ilinca, o fetița de 3 ani din Suceava, a impresionat intreaga comunitate medicala prin curajul și determinarea ei de neimaginat pentru varsta frageda. Copila a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala de 5 centimetri, a fost operata la Iași și acum starea ei este buna.In cazul copilei de…