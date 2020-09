Stiri pe aceeasi tema

- Paul Damixie revine in fața amatorilor de muzica electronica din Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, prin intermediul unui eveniment care poarta numele de „Let’s get lost“, petrecerea urmand sa se desfașoare sambata 12 septembrie, de la ora 18, la Gatsby Social Club, unde de warm – up se vor ocupa…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dacian Ciolos, la Alba Iulia: Am incredere in candidatura lui Mihail David la Presedintia Consiliului Judetean Alba si a lui Gabriel Plesa la Primaria Municipiului Alba Iulia Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, europarlamentar și lider al Grupului Renew Europe…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, europarlamentar și lider al Grupului Renew Europe din Parlamentul European, s-a aflat duminica, 6 septembrie, in Alba Iulia, municipiul reședința al județului Alba, unde a vorbit despre oportunitatea cetațenilor de a imbunatați in mod real administrația locala…

- Dupa ce Curtea de Conturi a efectuat un control in administrația publica centrala pentru verificarea cheltuirii banilor in starea de urgența, Guvernul a taiat bugetul instituției cu ocazia rectificarii bugetare. Cu ocazia viitoarei rectificari bugetare, Guvernul a prevazut un buget cu 22,3 milioane…

- Au aparut focare, cu precadere, in spitale și fabrici, in județul Timiș, locurile unde este o mare aglomerare de oameni care petrec multe ore in aceeași incapere sau hala. Focarele din Timiș, conform DSP: TIMIȘOARA, UNITATE PROCESARE CARNE – 174 cazuri confirmate de Covid-19 – Focar in supraveghere…

- Comitetul Executiv al PSD Dambovita a validat, ieri, 12.07.2020, candidatii pentru alegerile locale ce se vor desfasura pe 27 septembrie.Reprezentantii tuturor organizatiilor dambovitene au aprobat, in unanimitate, listele cu propunerile pentru functiile de primari si consilieri locali.De asemenea,…

- Un accident feroviar a avut loc, la cațiva kilometri de Timișoara, in comuna Padureni, dupa ce un șofer a incercat sa treaca linia de cale ferata exact in momentul in care trenul se apropia.Șoferul nu a mai avut timp sa treaca și a fost lovit in plin de trenul care mergea de la Timișoara la Moravița…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air si-a redeschis bazele de la Sibiu si Timisoara, iar din 19 iunie redeschide baza din Craiova, potrivit unui comunicat al operatorului aerian. Pasagerii pot rezerva zboruri pe un total de 35 de rute catre unele dintre cele mai populare tari precum: Germania, Austria…