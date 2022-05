Nici nu a apucat bine Laura Codruța Kovesi sa iși ”flexeze” mușchii de procuror șef al EPPO, ca ramașițele altadata teribilei mașinarii de propaganda anticorupție s-au și reactivat. Astfel ca, la doar cateva zile dupa ce se anunța cu surle și trambițe ca ”Zeița Catușelor” i-a luat urma afaceristului sistemului, Catalin Hideg, DNA a și […] The post Daca ”stranuta” Hohan, ”racește” Raed! first appeared on Ziarul National .