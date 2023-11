Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs la adancimea de 36,1 kilometri in profunzimile acestei insule din estul arhipelagului indonezian, conform USGS, in apropiere de orasul Kupang, unde a fost puternic resimtit, a relatat un jurnalist francez. Deocamdata nu au fost semnalate victime omenesti.Agentia indoneziana de geofizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc simbata dimineata, la ora locala 6:58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP). Seismul a avut loc la adincimea de 136,4 kilometri in apropierea…

- In urma cu puțin timp, un nou cutremur a avut loc in Europa! Ei bine, chiar daca seismul a fost inregistrat in alta țara, acesta a fost resimțit și in Romania. Iata ce magnitudine a inregistrat și unde s-a produs!

- In aceasta noapte, pe data de 18 septembrie 2023, un cutremur puternic a avut loc in Italia. Se pare ca aceasta țara a fost zguduita de un seism! Potrivit Institutului Italian de Geofizica și Vulcanologie, seismul s-a produs la ora 03:10 și a avut mai multe replici. Iata ce magnitudine a inregistrat…

- In aceasta dimineața, la data de 16 septembrie 2023, un nou cutremur a avut loc in țarA noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 09:16:00 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și unde…

- A fost cutremur in Romania in urma cu puțin timp! Ce magnitudine a inregistrat seismul care s-a produs in Gorj. Anunțul facut de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, s-a produs vineri seara tarziu la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech.

- Un nou cutremur a fost resimțit in intreaga țara, in aceasta dimineața, in zona seismica Vrancea, situata in județul Buzau. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter, insa unii cetațenii l-au resimțit mai puternic. Ce magnitudine a avut și la ce adancime s-a produs Conform datelor furnizate…